Brahim Diaz | ‘Avere Fede come compagno è motivo di orgoglio’

Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Elche, consolidando la sua posizione in classifica. Brahim Diaz ha dichiarato che avere Fede come compagno di squadra rappresenta un motivo di orgoglio. La squadra ha mostrato una buona prestazione durante l’incontro, con una serie di azioni che hanno portato al risultato finale. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con i giocatori concentrati sull’obiettivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nella recente sfida contro l’Elche, il Real Madrid ha mostrato la propria superiorità sul campo, ed il risultato, che ha visto i madrileni trionfare per 4-0, è solo un riflesso dei talenti in campo. Dai colpi precisi di Federico Valverde all’incredibile gol di Arda Güler da lunga distanza, ogni giocatore ha contribuito a rendere questa partita memorabile. Approfondiamo i punti salienti di questa strepitosa performance. Federico Valverde si è rivelato determinante nella vittoria del Real Madrid grazie alla sua forma clinica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Brahim Diaz: ‘Avere Fede come compagno è motivo di orgoglio’ Articoli correlati Caos Coppa d’Africa, il cucchiaio di Brahim Diaz sconvolge Alexander-Arnold: la reazione del suo compagno di squadra al Real Madrid è virale – VIDEOMarsiglia scatenato: fatta per Timber dal Feyenoord! Chiusura entro 24 ore: i dettagli Mercato Inter, Mlacic sfuma definitivamente? La mossa che ha... Leggi anche: Cosa è passato per la testa di Brahim Diaz? Aggiornamenti e notizie su Brahim Diaz Temi più discussi: Fede Valverde tripletta show nel 1° tempo contro il Manchester City: Donnarumma, Guehi e Guardiola scioccati; Jude Bellingham mostra i suoi veri colori con la reazione di Fede Valverde mentre il Real distrugge il City; Valutazioni dei giocatori del Real Madrid: Valverde continua a segnare bene; Valverde segna tre gol in Real Madrid-Man City. Diaz, il papà da Maldini, Brahim vuole restare. Il Real pronto a trattareLa storia rossonera di Brahim Diaz sembra un paradosso: quando arrivò dal Real, estate 2020, fu designato trequartista titolare della squadra. Il campionato ribaltò le gerarchie: nella zona si ... gazzetta.it Milan, Diaz vuole restare: si tratterà con il RealIl Milan cerca la qualificazione in Champions per avere un extra budget da investire sul mercato. Tra le tante trattative per rinnovare la squadra ci sarà anche quella con il Real Madrid per il ... sport.sky.it Al 42’ cala il tris con un gol magnifico: sombrero su Guehi e tiro potente da posizione ravvicinata, su assist di Brahim Diaz Al 57' Vinicius fallisce il calcio di rigore, parato da Donnarumma Martedì 17 marzo si disputerà la gara di ritorno. #Tuttosport x.com En live : Real Madrid [3]-0 Man. City Fede Valverde (42’) Brahim Diaz facebook