Milan-Juventus oggi in Serie A | probabili formazioni orario e dove vederla in tv

La 34esima giornata di Serie A prosegue oggi, domenica 26 aprile 2026, con il match tra Milan e Juventus. La partita si gioca dopo gli anticipi di venerdì e sabato, durante i quali il Napoli di Conte ha battuto la Cremonese e la Roma ha vinto a Bologna. Le formazioni probabili e l’orario di inizio sono stati comunicati, e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

La 34esima giornata di Serie A continua oggi, domenica 26 aprile 2026, con il big match Milan-Juventus dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, che hanno visto – tra gli altri – trionfare il Napoli di Conte contro la Cremonese e la Roma a Bologna. Ecco tutti i risultati della 34esima giornata fino a ora: Napoli-Cremonese 4-0. Parma-Pisa 1-0. Bologna-Roma 0-2. Hellas Verona-Lecce 0-0. El Aynaoui?? +?? Malen?? +?? #BolognaRoma 0-2 pic.twitter.comA1cMI0JjAJ — Lega Serie A (@SerieA) April 25, 2026 La domenica sarà accesa soprattutto dalla sfida del Meazza tra Milan-Juventus, che potrebbe essere decisiva in ottica Champions League. Ma non sarà solo la sfida Allegri-Spalletti a tenere incollati agli schermi gli appassionati di tutta Italia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan-Juventus, oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv Pisa-Juventus 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Juventus-Pisa oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tvOggi, 7 marzo, il sabato calcistico della 28esima giornata di Serie A si concluderà con Juventus-Pisa. Juventus-Genoa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvOggi, 6 aprile 2026, la Juventus affronta il Genoa nella 31esima giornata di Serie A. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Milan-Juventus; Dove vedere Milan-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A. Milan-Juventus oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioniMilan-Juventus è la partita che si gioca oggi alle 20:45 e mette in palio punti per la Champions e il secondo posto ... fanpage.it Serie A, oggi Milan-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, i rossoneri affrontano i bianconeri ... cremonaoggi.it #Milan- #Juventus, le probabili formazioni x.com Scopri nel primo commento le probabili formazioni di Milan-Juventus, big match in programma domani 26 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro: novità nel modulo… - facebook.com facebook