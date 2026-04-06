Oggi, 6 aprile 2026, si disputa la partita tra Juventus e Genoa alla 31esima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è previsto alle 18 e l'arbitro designato è Davide Massa. La partita si svolge allo stadio di Torino e sarà trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica e le probabili formazioni sono state annunciate nelle ore precedenti.

Oggi, 6 aprile 2026, la Juventus affronta il Genoa nella 31esima giornata di Serie A. La sfida avrà inizio alle 18 e ad arbitrare sarà Davide Massa. I bianconeri vogliono e devono approfittare della brutta sconfitta che la Roma, diretta rivale per un posto nell’Europa che conta, ha rimediato ieri sera contro l’Inter a San Siro. Una vittoria contro il Genoa permetterebbe alla squadra guidata da Luciano Spalletti di staccare i giallorossi in classifica e tenere il passo del Como, al momento quarto. Il Grifone torna dalla pausa dedicata ai playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026 con la necessità di riscattarsi dalla battuta d’arresto arrivata contro l’ Udinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Juventus-Genoa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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Juventus-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa Juventus e il Genoa scenderanno in campo nel pomeriggio, alle ore 18. La partita si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su DAZN. Gli abbonati potranno vederla regolarmente. Lo streaming sarà ... fanpage.it

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