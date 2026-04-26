Milan-Juventus oggi | dove vederla stasera in tv e streaming

Questa sera si disputa la partita tra Milan e Juventus, due squadre che cercano punti importanti in chiave qualificazione alla Champions League. L'incontro si svolgerà in notturna e sarà visibile sia in diretta televisiva sia in streaming online. La gara rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni, che affrontano la sfida con obiettivi differenti ma con l’obiettivo di ottenere una vittoria.

di Edoardo D'Amato Questa sera c’è Milan-Juventus, partita fondamentale in chiave Champions sia per i bainconeri che per i risooneri. Si tratta del posticipo della domenica sera della 34° giornata di Serie A, di scena allo stadio San Siro alle ore 20.45. Dove vedere la partita? In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su come seguire il match in tv e in streaming. Vedremo anche quali sono le ultime news Juventus in vista del match serale. Segui Milan-Juventus live sulle pagine di Juventus News 24. Milan-Juventus oggi: dove vederla?. Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida Atalanta-Juventus. Come per ogni gara del campionato, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI ), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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