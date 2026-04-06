Juventus-Genoa streaming gratis? Dove vederla stasera in tv

Dopo la pausa per i playoff dei Mondiali, si torna a giocare in Serie A e questa sera si disputerà la partita tra Juventus e Genoa all’Allianz Stadium. La gara è molto attesa dai tifosi e sarà possibile seguirla in diretta televisiva. Sono disponibili diverse opzioni di visione, alcune delle quali offrono la possibilità di seguire l’incontro anche in streaming gratuito.

di Edoardo D'Amato Dopo la sosta per i playoff dei Mondiali, la Serie A è tornata e questa sera all’Allianz Stadium c’è Juventus-Genoa. La partita andrà in scena alle ore 18 e si tratta di una gara fondamentale per i bianconeri: per rimanere sulla scia del Como e quindi in zona Champions, serve una vittoria. Alle ultimissime di calciomercato Juve si penserà a tempo debito: bisogna concentrarsi sulla partita di stasera. Non sarà un match semplice: di fronte c’è una squadra che non ha ancora conquistato la salvezza matematica, quindi lotterà fino all’ultimo anche a Torino. Andiamo a scoprire nel dettaglio dove vedere Juventus-Genoa in streaming e in tv e quali sono le news Juve sul fronte della formazioni che potrebbe schierare Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventus-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa Juventus e il Genoa scenderanno in campo nel pomeriggio, alle ore 18. La partita si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su DAZN. Gli abbonati potranno vederla regolarmente. Lo streaming sarà ... fanpage.it

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