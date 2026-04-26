Milan-Juventus oggi in TV dove vederla su DAZN o Sky e in streaming | orario e formazioni

Oggi alle 20:45 si disputa la partita tra Milan e Juventus, due squadre che si contendono punti importanti per la classifica e l'accesso alla Champions League. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky, con opzioni di streaming disponibili per gli abbonati. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, che si svolgerà allo stadio di riferimento.

Milan-Juventus è la partita che si gioca oggi alle 20:45 e mette in palio punti per la Champions e il secondo posto. Diretta tv e streaming su DAZN e DAZN 1, le ultime news sulle formazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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