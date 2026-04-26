Milan-Juventus LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45

Alle ore 20:45 si apre il calcio d'inizio di Milan-Juventus, partita valida per la Serie A. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del fischio di inizio. La cronaca si svolge minuto per minuto, con aggiornamenti sul risultato che arrivano in tempo reale. La partita si svolge allo stadio di riferimento, con i giocatori pronti a scendere in campo secondo le designazioni ufficiali.

La diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it

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