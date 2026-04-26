Milan-Juventus di Serie A | la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News

Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano, si giocherà la partita tra Milan e Juventus, due squadre di Serie A. La sfida si svolgerà questa sera e sarà trasmessa in diretta. I tifosi sono in attesa di assistere a un match che vedrà affrontarsi le due formazioni in questa giornata di campionato. La partita si svolgerà in un contesto di grande attesa.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Juventus, partita della 34esima giornata di Serie A. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Rabiot, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Leão. Allenatore: Allegri. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti. Intervistato dalla 'La Gazzetta dello Sport', l'ex centrocampista della Juventus Vladimir Jugovic ha voluto spendere alcune parole sul big match di stasera In vista del big match di stasera, Massimiliano Allegri potrebbe effettuare un cambio sulla sinistra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News MILAN - JUVENTUS LIVE Sfida Champions a San Siro! | Host: Mikko #shorts Notizie correlate Milan-Como di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Milan-Torino di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | Live NewsEcco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Milan-Juventus; Milan-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive. Milan-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Dove vedere Milan-Juventus di Serie A del 26 Aprile 2026 in TV e streaming?Stasera Milan-Juventus, sfida chiave per la Champions: rossoneri in calo, bianconeri in forma. Diretta esclusiva su DAZN alle 20:45. tech.everyeye.it Con uno screenshot è possibile scoprire il risultato di Milan-Juventus #MilanJuventus #SerieAEniLive #ACMilan #Milanismo - facebook.com facebook •È il giorno di Milan-Juventus! Una sfida che sa di storia. E che può essere pesantissima in ottica Champions! Come finisce stasera a San Siro #Milan #Juventus #SerieA #UCL x.com