Milan-Como di Serie A | la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News

Alle 20:45, allo stadio di 'San Siro', si gioca Milan-Como, recupero della 24ª giornata di Serie A 2025-2026. La partita si svolge in un momento difficile per il Milan, che cerca di risollevarsi dopo alcune sconfitte recenti. Il Como, invece, punta a confermare il buon andamento in campionato e a conquistare punti importanti in trasferta. I tifosi sono già presenti in gran numero, pronti a sostenere le proprie squadre. La partita si annuncia intensa e ricca di emozioni fin dal primo minuto.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Como! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo Le Top News della giornata di oggi, 18 febbraio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri. Stasera sfida al Como Milan-Como, probabili formazioni: Massimiliano Allegri dovrebbe fare a meno di Loftus-Cheek per la gara di questa sera. Le ultime novità da Gianlucadimarzio.com Il giornalista Franco Ordine ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare dell'assenza pesante di Rabiot.