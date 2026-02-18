Milan-Como di Serie A 1-1 | termina in pareggio il match di San Siro | LIVE News

Il pareggio tra Milan e Como è stato deciso da un colpo di testa all'ultimo minuto. La partita di San Siro si è conclusa 1-1, dopo un match molto combattuto. Il Como ha segnato il gol del vantaggio al 30° minuto, sorprendendo i padroni di casa. Il Milan ha risposto con determinazione e ha trovato il gol del pareggio al 89°, grazie a un calcio d’angolo. La partita si è svolta sotto gli occhi di migliaia di tifosi, che hanno vissuto un finale emozionante.

La riprende Rafael Leao! Il portoghese riceve palla e, fuori dall'area, scavalca il portiere mandandola in rete Grandissimo erroraccio di Mike Maignan passa il pallone a Nico Paz, con quest'ultimo che lo insacca alle spalle del francese: 1-0 per i lariani Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Jashari, Bartesaghi; R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Como di Serie A 1-1: termina in pareggio il match di San Siro | LIVE News Milan-Genoa di Serie A 1-1: finisce in pareggio il match di San Siro | LIVE NewsAlle 20:45, allo stadio San Siro di Milano, si è disputato il match tra Milan e Genoa, valevole per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. Milan-Como di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE NewsAlle 20:45, allo stadio di 'San Siro', si gioca Milan-Como, recupero della 24ª giornata di Serie A 2025-2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan-Como, l’ultima beffa della partita fantasma: dopo la figuraccia, il rinvio condiziona il…; Milan-Como: Match Preview; Milan-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A; Como - Milan Serie A Enilive. Serie A, Milan-Como 0-1 dopo i primi 45’: sfida decisiva per corsa scudetto e posti in EuropaLa partita che si doveva giocare a Perth in Australia torna in Italia: match decisivo per corsa scudetto e posti in Europa ... rainews.it Nico Paz ammonito in Milan-Como: salta la JuveFallo su Nkunku, giallo di Mariani per il numero 10 di Fabregas: non ci sarà sabato prossimo all'Allianz Stadium ... corrieredellosport.it SERIE A | In campo Milan-Como, segui la DIRETTA #ANSA facebook #Milan- #Como, le formazioni ufficiali x.com