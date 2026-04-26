Milan-Juventus di Serie A 0-0 | traversa di Saelemaekers! | LIVE News

Alle 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si è disputata la partita tra Milan e Juventus, terminata senza reti. Durante il match, un tentativo di Saelemaekers ha colpito la traversa. La partita è durata 90 minuti, con entrambe le squadre che hanno cercato di segnare senza successo. Nessun gol è stato segnato e il risultato finale è di 0-0.

Termina qui il primo tempo di Milan-Juventus: match con ritmi bassi, poche azioni spumeggianti ma tanto possesso palla. Tutto rimandato al secondo tempo Rabiot prova la conclusione dal limite, ma Di Gregorio respinge tutto. Il pallone poi arriva a Leao che però calcia alto Coreografia alquanto polemica quella fatta dai tifosi del Milan: contestato il prezzo dei biglietti al secondo anello blu. La redazione di Pianeta Milan tiene a ricordare che: qui ci sarà la cronaca Live testuale. Sul nostro canale YouTube e Facebook i sarà la Live Reaction con i Blackdevils MILAN 3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus di Serie A 0-0: traversa di Saelemaekers! | LIVE News MILAN-COMO 1-1 | HIGHLIGHTS | 24ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate Milan Juve 0-0 LIVE: traversa di Saelemaekers!di Andrea BargioneMilan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Milan-Juventus di Serie A 0-0: fuori Bartesaghi | LIVE NewsTermina qui il primo tempo di Milan-Juventus: match con ritmi bassi, poche azioni spumeggianti ma tanto possesso palla. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Milan-Juventus; Milan-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive. Serie A, oggi Milan-Juve - La partita in direttaI rossoneri ospitano la squadra di Spalletti per uno scontro diretto che vale un bel pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. Segui la partita in diretta ... adnkronos.com Pagina 2 | Dove vedere Milan-Juve in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Meazza, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A: le probabili scelte di Allegri e Spalletti ... corrieredellosport.it MN - Coreografia polemica a sorpresa della Curva Sud prima di Milan-Juventus. Contestato il prezzo del biglietto al secondo blu x.com Juventus News 24. . È il giorno di #MilanJuve @baridonmarco vi porta a San Siro per l’avvicinamento a questo big match Quanto finirà e chi sarà il vostro MVP #Juventusnews24 - facebook.com facebook