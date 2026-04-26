Milan Juve 0-0 LIVE | traversa di Saelemaekers!

Nella partita tra Milan e Juventus terminata con uno zero a zero, un episodio saliente è stata una traversa colpita da Saelemaekers. La sfida, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca. La partita si è conclusa senza reti, lasciando invariato il risultato fino all'ultimo minuto.

di Andrea Bargione Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. 52? DAVID PERICOLOSO! – L’attaccante della Juventus parte da centrocampo e prova ad andare fino in fondo: tocco fuori area sul canadese che lo sbilancia. 49? TRAVERSA DEL MILAN! – Saelemaekers, dopo una bella discesa e assist di Leao, colpisce la traversa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve 0-0 LIVE: traversa di Saelemaekers! MILAN UDINESE 0-3 ALLEGRI FISCHIATO DA TUTTO SAN SIRO! Notizie correlate Juve Como 0-1 LIVE: traversa di Da Cunhadi Andrea BargioneJuve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Atalanta Juve Coppa Italia 0-0 LIVE: traversa di Conceicao!di Andrea BargioneAtalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 2025/26... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Milan-Juventus 0-0 - Il Var annulla il gol di Thuram36' CLAMOROSO, IL VAR ANNULLA IL GOL - Il check della sala Var annulla il gol, si rimane sullo 0-0. 35' GOOOOOOOOOOOOOL DI THURAM - La Juve passa in vantaggio alla prima vera occasione da gol ... tuttojuve.com Diretta Milan Juventus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 34^ giornata di Serie A.Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net Inizia il secondo tempo di Milan-Juve #MilanJuve 0-0 x.com Inizia il secondo tempo di Milan-Juve #MilanJuve 0-0 - facebook.com facebook