Alle 20:45 si gioca Milan-Juventus allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. La partita si conclude con un risultato di 0-0. Durante l'incontro, l'arbitro Bartesaghi non ha diretto il match. La gara si è svolta in una serata con pubblico presente, senza ulteriori variazioni rispetto al programma originale.

Termina qui il primo tempo di Milan-Juventus: match con ritmi bassi, poche azioni spumeggianti ma tanto possesso palla. Tutto rimandato al secondo tempo Rabiot prova la conclusione dal limite, ma Di Gregorio respinge tutto. Il pallone poi arriva a Leao che però calcia alto Coreografia alquanto polemica quella fatta dai tifosi del Milan: contestato il prezzo dei biglietti al secondo anello blu. La redazione di Pianeta Milan tiene a ricordare che: qui ci sarà la cronaca Live testuale. Sul nostro canale YouTube e Facebook i sarà la Live Reaction con i Blackdevils MILAN 3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus di Serie A 0-0: fuori Bartesaghi | LIVE News

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