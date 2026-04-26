Milan-Juventus di Serie A 0-0 | ritmi molto bassi | LIVE News

Alle 20:45 si gioca al stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro il match tra Milan e Juventus. La partita si presenta con ritmi molto bassi e termina con un risultato di 0-0. Entrambe le squadre sono scese in campo con diverse assenze e poche occasioni da rete, mantenendo un equilibrio tra le forze in campo. La sfida, valida per la Serie A, si è conclusa senza reti segnate.

Milan-Juventus di Serie A 0-0: ci provano i rossoneri con Rabiot! LIVE News Rabiot prova la conclusione dal limite, ma Di Gregorio respinge tutto. Il pallone poi arriva a Leao che però calcia alto Coreografia alquanto polemica quella fatta dai tifosi del Milan: contestato il prezzo dei biglietti al secondo anello blu. La redazione di Pianeta Milan tiene a ricordare che: qui ci sarà la cronaca Live testuale. Sul nostro canale YouTube e Facebook i sarà la Live Reaction con i Blackdevils MILAN 3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, David, Boga.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus di Serie A 0-0: ritmi molto bassi | LIVE News Notizie correlate Juventus Genoa Under 16 0-0 LIVE: zero occasioni nitide, ritmi bassiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juventus Spezia Under 16 6-1 LIVE: metà secondo tempo, ritmi bassiLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Milan-Juventus; Milan-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, oggi Milan-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla. DIRETTA | Milan Juventus (risultato 0-0) video streaming tv: rossoneri arrembanti! (Serie A 26 aprile 2026)Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net Serie A, oggi Milan-Juve - La partita in direttaI rossoneri ospitano la squadra di Spalletti per uno scontro diretto che vale un bel pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. Segui la partita in diretta ... adnkronos.com Juventus News 24. . È il giorno di #MilanJuve @baridonmarco vi porta a San Siro per l’avvicinamento a questo big match Quanto finirà e chi sarà il vostro MVP #Juventusnews24 - facebook.com facebook •È il giorno di Milan-Juventus! Una sfida che sa di storia. E che può essere pesantissima in ottica Champions! Come finisce stasera a San Siro #Milan #Juventus #SerieA #UCL x.com