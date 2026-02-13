Pisa-Milan di Serie A 1-1 | Loyola trova il gol del pareggio | LIVE News

Loyola segna il gol del pareggio nel match tra Pisa e Milan, conclusosi 1-1, dopo che il portiere dei toscani ha respinto un tiro da fuori area. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A, si gioca alla 'Cetilar Arena' di Pisa alle 20:45, attirando molti tifosi sugli spalti e un vasto pubblico davanti agli schermi.

GOOOL DEL MILAAAN! Ricci con un passaggio filtrante in area passa palla a Luka Modric che porta in vantaggio i rossoneri. 2-1 Loyola punta il pallone, lo conquista e lo manda alle spalle di Maignan. 1-1. Nulla da fare per il Milan: Fullkrug fallisce il penalty prendendo il palo. 1-0 Il Milan trova subito il gol del 2-0 con Fullkrug, ma i festeggiamenti si fermano subito: gol annullato per fallo di mano del tedesco Modric passa palla ad Athekame che, vista l'ottima posizione di Loftus-Chekk, effettua un bellissimo cross all'interno dell'area. L'inglese riceve e spedisce il pallone in rete. Per buona parte del primo tempo di Pisa-Milan, mister Allegri ha continuamente strigliato la squadra, richiamando Loftus-Cheek in maniera particolare; ad un certo punto, il tecnico ha urlato all'inglese: "Ruben, stai camminando!". Poi, però, il numero 8 si è fatt