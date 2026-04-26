Milan-Juventus di Serie A 0-0 | la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News

Alle ore 20:45 si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano la partita di Serie A tra Milan e Juventus. La sfida si svolge in un clima di attesa, con le due squadre pronte a scendere in campo. La partita verrà trasmessa in diretta, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire ogni azione in tempo reale. Si tratta di un incontro importante nel campionato italiano di calcio.

La redazione di Pianeta Milan tiene a ricordare che: qui ci sarà la cronaca Live testuale. Sul nostro canale YouTube e Facebook i sarà la Live Reaction con i Blackdevils MILAN 3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, David, Boga. In attesa del fischio d'inizio, vogliamo ricordare alcune statistiche del match. Quello di stasera sarà il 230esimo confronto tra le due squadre: il bilancio, però, sorride ai bianconeri. In campo ci saranno due allenatori, su 4 totali in tutta la Serie A, ad aver raggiunto le 300 Vittore nella storia del campionato: Allegri 321, mentre Spalletti 302, al pari di Nereo Rocco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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