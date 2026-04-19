Verona-Milan di Serie A 0-0 | ci prova Bartesaghi | LIVE News

Alle 15:00 allo stadio 'Bentegodi' di Verona si gioca il match tra la squadra di casa e il Milan, valido per la 33ª giornata di Serie A. La partita si conclude con un risultato di 0-0. Durante il match, un giocatore della squadra di casa ha tentato un tiro che è stato parato dal portiere avversario. La gara si è svolta senza ulteriori reti o episodi significativi.

Ci prova il Milan con una punizione da posizione centrale: Bartesaghi tira di potenza ma il pallone va a finire alto sopra la traversa Ci prova subito il Milan, con una sponda di Rabiot per Pulisic che passa a Leao, a tu per tu con Montipò, con quest'ultimo che però si tuffa e para tutto. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bradaric; Belghali, Bernède; Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Bella-Kotchap, Frese, Slotsager, Cham, Lirola, Al-Musrati, Harroui, Lovric, Ajayi, Isaac, Verme?an. Allenatore: Sammarco. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan di Serie A 0-0: ci prova Bartesaghi | LIVE News MI TOCCA RIPETERE QUANTO GIÀ DETTO CAGLIARI-MILAN 0-1 Notizie correlate Napoli-Milan di Serie A 0-0: ci prova Fofana | LIVE NewsSu cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le... Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-0: ci prova Leao da fuori area | LIVE NewsSaelemaekers prede una brutta palla, con Zaniolo che ne approfitta e inizia la ripartenza, apre per Atta che crossa e incontra il povero Bartesaghi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verona-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Calcio Serie A: Hellas Verona-Milan. Segui la diretta testuale; Serie A Enilive 2025/26 | Pre-partita di #VeronaMilan: vendita biglietti e ritiro tessere 'Non vi lasceremo mai'; Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni. Speranze salvezza? Nel finale di stagione succede spesso di tutto. Verona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AVerona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma oggi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 15 ... tpi.it Verona-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, equilibrio in campoI rossoneri hanno un'importante occasione per mettere al sicuro la zona Champions, ma l'Hellas non vuole arrendersi ... tuttosport.com Le formazioni ufficiali di Verona-Milan. Allegri ha scelto l'attacco facebook #VeronaMilan diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE x.com