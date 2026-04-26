Milan-Juventus di Serie A 0-0 | annullato un gol a Thuram | LIVE News

Alle 20:45 si gioca allo stadio San Siro di Milano la partita tra Milan e Juventus, valida per la Serie A. Durante l'incontro è stato annullato un gol a Thuram, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La partita si sta svolgendo in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre che cercano di ottenere i tre punti. La cronaca in diretta prosegue con aggiornamenti sugli eventi in campo.

Rabiot prova la conclusione dal limite, ma Di Gregorio respinge tutto. Il pallone poi arriva a Leao che però calcia alto Coreografia alquanto polemica quella fatta dai tifosi del Milan: contestato il prezzo dei biglietti al secondo anello blu. La redazione di Pianeta Milan tiene a ricordare che: qui ci sarà la cronaca Live testuale. Sul nostro canale YouTube e Facebook i sarà la Live Reaction con i Blackdevils MILAN 3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, David, Boga. In attesa del fischio d'inizio, vogliamo ricordare alcune statistiche del match.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus di Serie A 0-0: annullato un gol a Thuram | LIVE News Inter-Juventus: 3-2 gol e highlights | Serie A Notizie correlate Lazio-Milan di Serie A 1-0: gol annullato ai rossoneri | Live NewsLAZIO (4-3-3): Motta; Marušic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, D. Leggi anche: Verona-Milan di Serie A 0-1: annullato un gol a Gabbia in fuorigioco | LIVE News Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Milan-Juventus; Milan-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, oggi Milan-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla. Serie A, oggi Milan-Juve - La partita in direttaI rossoneri ospitano la squadra di Spalletti per uno scontro diretto che vale un bel pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. Segui la partita in diretta ... adnkronos.com Milan-Juve diretta: segui la sfida di oggi tra Allegri e Spalletti LIVEDavanti ai 75.000 del Meazza, per blindare la Champions: i rossoneri vogliono riprendere la strada giusta dopo un ultimo periodo balbettante (due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate) ... corrieredellosport.it MN - Coreografia polemica a sorpresa della Curva Sud prima di Milan-Juventus. Contestato il prezzo del biglietto al secondo blu x.com Juventus News 24. . È il giorno di #MilanJuve @baridonmarco vi porta a San Siro per l’avvicinamento a questo big match Quanto finirà e chi sarà il vostro MVP #Juventusnews24 - facebook.com facebook