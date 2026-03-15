Lazio-Milan di Serie A 1-0 | gol annullato ai rossoneri | Live News

Alle ore 20:45 a Roma si gioca Lazio-Milan, partita valida per la 29ª giornata della Serie A 2025-2026. Durante l'incontro, il Milan ha segnato un gol che è stato annullato dall'arbitro. La partita si sta svolgendo con entrambe le squadre impegnate a cercare il risultato, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni azione in campo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, D. Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Lu. Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio-Milan di Serie A 1-0: gol annullato ai rossoneri | Live News Articoli correlati Milan-Como di Serie A 0-0: annullato un gol ai lariani per fuorigioco | LIVE NewsGrandissimo erroraccio di Mike Maignan passa il pallone a Nico Paz, con quest'ultimo che lo insacca alle spalle del francese: 1-0 per i lariani Sono... Milan-Lecce di Serie A 0-0: annullato un gol per fuorigioco | LIVE NewsSono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio... Milan-Inter 1-0: gol e highlights | Serie A Una raccolta di contenuti su Lazio Milan di Serie A 1 0 gol... Temi più discussi: Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio-AC Milan, Serie A 2007/08: Time Machine; Lazio-Milan in chiaro su Dazn: il big match dell’Olimpico visibile gratuitamente; Diretta Lazio-Milan: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN. Serie A, oggi Lazio-Milan 1-0 - La partita in direttaTorna la Serie A con Lazio-Milan. Oggi, domenica 15 marzo, i biancocelesti ospitano la squadra di Allegri all'Olimpico di Roma nel posticipo della 29esima giornata di campionato. Gli uomini di Sarri a ... adnkronos.com Lazio-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Isaksen, annullata rete di AthekameLa diretta live di Lazio-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Lazio-Milan: 1-0, primo tempo. Per il Napoli è meglio che il Milan vinca per mettere pressione all'Inter, oppure che perda o pareggi per poi permettere agli azzurri di superarlo in classifica nello scontro diretto facebook LIVE MN - Lazio-Milan (0-0): tra pochi minuti il calcio di inizio all'Olimpico! x.com