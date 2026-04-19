Verona-Milan di Serie A 0-1 | annullato un gol a Gabbia in fuorigioco | LIVE News

Da pianetamilan.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15:00 allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si svolgerà la partita tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A. Durante l'incontro, è stato annullato un gol a Gabbia per fuorigioco. La partita si concluderà con il risultato di 0-1 in favore del Milan. La gara si svolge senza ulteriori eventi significativi segnalati in questo momento.

Il Milan, passato in vantaggio con Rabiot, torna negli spogliatoi. Partita abbastanza sterile e ferma, con tanto possesso palla ma poche e vere azioni interessanti Su assist di Leao, Adrien Rabiot avanza e, con un sinistro diagonale, manda il pallone in rete portando i rossoneri in vantaggio: 0-1 al Bentegosi! Ci prova il Milan con una punizione da posizione centrale: Bartesaghi tira di potenza ma il pallone va a finire alto sopra la traversa Ci prova subito il Milan, con una sponda di Rabiot per Pulisic che passa a Leao, a tu per tu con Montipò, con quest'ultimo che però si tuffa e para tutto. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bradaric; Belghali, Bernède; Orban.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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