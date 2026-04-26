Milan-Juventus a San Siro vince la paura | pari senza gol e corsa Champions ancora aperta

A San Siro, Milan e Juventus si sono affrontate senza segnare, con entrambe le squadre concentrate più sulla difesa che sull’attacco. La partita si è conclusa con un pareggio senza reti, mantenendo aperta la corsa alla qualificazione in Champions League. Le due squadre sono apparse cautelative, evitando rischi e preferendo un approccio prudente nel tentativo di non compromettere il risultato.

A San Siro finisce senza gol e senza strappi, con Milan e Juventus più attente a non perdere che davvero decise a prendersi la partita. Lo 0-0 racconta una sfida pesante per la corsa Champions, ma povera di emozioni, bloccata dalla prudenza e dalla sensazione che entrambe le squadre considerassero il pareggio un risultato comunque accettabile. Allegri e Spalletti si studiano, si rispettano e finiscono per annullarsi, portando a casa un punto utile ma senza mai dare la sensazione di voler davvero cambiare l’inerzia della gara. La Juventus prova a gestire di più il pallone, cercando una manovra ordinata e continua, mentre il Milan sceglie una partita più bassa, fatta di attesa e ripartenze.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milan-Juventus, a San Siro vince la paura: pari senza gol e corsa Champions ancora aperta CALCIOMERCATO di ESPERIENZA o AZZARDO Ecco come cambia il Monaco per la CHAMPIONS! Notizie correlate Tra Milan e Juve vince la paura di perdere, pari senza reti a San Siro nella sfida con vista ChampionsMilan-Juventus finisce 0-0 a San Siro: poche occasioni, tanta prudenza e un punto che pesa nella corsa Champions. Leggi anche: Milan, la corsa Champions riparte da Napoli: senza paura, senza tregua Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: AC Milan-Juventus, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; A San Siro si gioca a tennis: Milan-Juventus finisce 1-6; Serie A | I convocati per Milan-Juventus; Serie A, oggi Milan-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla. Milan-Juventus 0-0, gli highlights: a San Siro prevale la prudenzaA sorpresa anche il numero uno del Milan sarà presente in tribuna a San Siro per assistere al big match di questa sera. Venerdì scorso a Milanello si erano presentati per seguire l'allenamento dei ... sport.sky.it Tra Milan e Juve vince la paura di perdere, pari senza reti a San Siro nella sfida con vista ChampionsMilan-Juventus finisce 0-0 a San Siro: poche occasioni, tanta prudenza e un punto che pesa nella corsa Champions ... fanpage.it Milan-Juventus non si sblocca: il pareggio piace ad entrambe in ottica Champions - facebook.com facebook Costacurta su Milan-Juventus: "Mi aspettavo qualcosa di diverso" x.com