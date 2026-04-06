Milan la corsa Champions riparte da Napoli | senza paura senza tregua

La partita tra Napoli e Milan di questa sera si inserisce in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre impegnate a consolidare il proprio piazzamento in Champions League. Dopo la vittoria dell’Inter contro la Roma, l’incontro assume un valore importante per le ambizioni europee delle due formazioni, che cercano di ottenere i punti necessari per garantirsi un posto nella massima competizione continentale dell’anno prossimo.

Prossima fermata: Champions League. Alla luce della schiacciante vittoria dell’Inter contro la Roma, la sfida di questa sera tra Napoli e Milan ha il (praticamente) unico obiettivo di blindare la qualificazione alla massima competizione europea dell’anno prossimo. Vale sia per i partenopei che per i rossoneri, distanziati da un solo punto in classifica ma che arrivano al faccia a faccia con stati d’animo abbastanza diversi. Napoli in fermento per il caso Lukaku. La squadra di Antonio Conte ha superato il Cagliari nell’ultimo turno di campionato, ma viene da due settimane segnate dal caso Lukaku. Il belga non è ancora rientrato in Italia dopo che la propria nazionale, di comune accordo con lui e il Napoli, aveva deciso di risparmiarlo per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico, e questo ovviamente ha indispettito il club. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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