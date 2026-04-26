Nel match tra Milan e Juventus, terminato con uno 0-0, poche occasioni sono state create da entrambe le squadre nel corso della partita giocata a San Siro. La Juventus, sotto la gestione di Allegri, si avvicina alla qualificazione in Champions League, portandosi a sei punti di vantaggio rispetto alle squadre al quinto posto, occupate da Como e Roma. La gara è stata caratterizzata da poche azioni pericolose e da un andamento equilibrato.

AGI - Poche emozioni e nessun gol tra Milan e Juventus nel big match della domenica. Chi può sorridere di più è la formazione guidata da Massimiliano Allegri, che si avvicina all' obiettivo qualificazione in Champions League, portandosi a più sei dal quinto posto (occupato da Como e Roma ). La Juve fa pure un passo avanti ed è ora a più tre dalla quinta piazza. L' avvio è quasi soporifero e la prima occasione si vede solo al 35', quando Rabiot si rende protagonista di una percussione centrale e di un potente sinistro dal limite, sul quale Di Gregorio è attento e salva in tuffo. Occasioni nel primo tempo. Un minuto dopo, Conceição salta Bartesaghi, mette al centro e Thuram segna da due passi.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Milan-Juventus 0-0, pochi lampi a San Siro

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