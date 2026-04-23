Milan-Juventus | alla ricerca dei gol a San Siro

Domenica sera a San Siro si sfideranno il Milan e la Juventus, due squadre che si trovano a tre punti di distanza in classifica. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe, con il Milan che cerca punti per consolidare la propria posizione e la Juventus che punta a ridurre lo svantaggio. Luciano Spalletti sarà in panchina per la squadra torinese, mentre il Milan intende sfruttare il proprio vantaggio casalingo.

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