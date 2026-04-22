Domenica si terrà la partita tra Milan e Juventus a San Siro, con due allenatori che rappresentano approcci distinti al calcio. Da un lato ci sarà l’allenatore della Juventus, noto per un metodo di gioco preciso e organizzato, dall’altro il tecnico del Milan, che predilige uno stile più offensivo e dinamico. La sfida tra i due tecnici attirerà l’attenzione degli appassionati, che aspettano di vedere come si tradurranno in campo le differenze tattiche.

Ci sono solamente 80 chilometri che a separare Certaldo e Livorno ma, per un lunghissimo tratto, la direzione è la stessa: se non svolti dove è nato Spalletti, ti ritrovi nella città di Massimiliano Allegri. Stesso 'paesino', ma filosofie calcistiche molto diverse. Diversi ma anche altrettanto simili, con un solo obiettivo in testa: vincere. Domenica 26 aprile, presso lo stadio di San Siro, alle ore 20:45 andrà in scena proprio Milan-Juventus, un vero e proprio spareggio per la Champions League. Da una parte abbiamo un allenatore più giochista, dall'altra parte più risultatista. Massimiliano Allegri infatti, al prossimo titolo, arriverà allo stesso numero di scudetti vinti dal grande Giovanni Trapattoni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, ‘scintille’ a San Siro: Allegri sfida Spalletti

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