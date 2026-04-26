Milan-Juventus 0-0 le pagelle | Leao 5,5 impalpabile David 5 non si vede

Nel match tra Milan e Juventus terminato 0-0, le pagelle evidenziano alcune prestazioni individuali. Il portiere del Milan ha ricevuto un voto di 6,5 per aver parato con la spalla un tiro di Conceiçao. Tra i giocatori del Milan, Leao è stato valutato 5,5, risultando poco incisivo, mentre il difensore David ha totalizzato un 5, senza contribuire molto alla fase offensiva o difensiva.

Di seguito le pagelle del match. PAGELLE MILAN MAIGNAN 6,5 Respinge con la spalla una buona conclusione di Conceiçao salvando il Milan. TOMORI 6 Dalla sua parte la.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milan-Juventus 0-0, le pagelle: Leao 5,5 (impalpabile), David (5) non si vede Notizie correlate Milan e Juventus in cerca di gol: Allegri si affida a Leao, Spalletti dà fiducia a DavidGrazie al gol con cui ieri ha ribaltato il Mainz, Harry Kane ha raggiunto quota 53 gol stagionali: tanti quanti quelli realizzati dal Milan tra... Pagelle Roma Juve: David impalpabile, strapotere Malen, Gatti salva SpallettiLucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli Solet Udinese, aria d’addio? Inter in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…. Milan Juventus 0-0: cronaca e risultato del big match di San SiroMilan-Juventus finisce 0-0 al Meazza: gol annullato a Thuram, traversa di Saelemaekers. La cronaca completa del big match per la Champions. lifestyleblog.it PAGELLE e TABELLINO Milan-Juventus 0-0: Conceicao frizzante, buio PulisicMilan-Juve, super sfida della 34° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop del match del 'Meazza' ... calciomercato.it Serie A. Milan-Juventus 0-0: vince la paura di perdere Inter fermata in rimonta sul 2-2 dal Torino. Granata matematicamente salvi Genoa-Como 0-2. Segui la diretta testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-34-cam - facebook.com facebook Coreografia della Curva Sud contro il caro biglietti per Milan-Juventus. Composta con i cellulari la scritta “€ 139” con riferimento al prezzo del ticket del secondo blu in vendita libera x.com