Il Milan punta su Rafa Leao e Pulisic per aumentare il numero di gol in campionato, con l’obiettivo di arrivare a doppia cifra. Leao cerca di mantenere la sua efficacia contro la Juventus, mentre il tecnico dei rossoneri si affida alle capacità offensive dei due attaccanti. Dall’altra parte, la Juventus si affida a David per cercare di migliorare la propria produzione offensiva. Entrambe le squadre sono impegnate in una sfida per rafforzare la propria posizione in classifica.

Grazie al gol con cui ieri ha ribaltato il Mainz, Harry Kane ha raggiunto quota 53 gol stagionali: tanti quanti quelli realizzati dal Milan tra campionato (48), Coppa Italia (5), e Supercoppa Italiana, nessuno. Come nessuno degli attaccanti rossoneri è finora riuscito ad arrivare in doppia cifra in Serie A: Leao comanda a quota nove, Pulisic lo insegue a otto senza aver fatto passi avanti da dicembre scorso, Nkunku è fermo a metà (5), Füllkrug ha almeno spaccato lo zero (una rete decisiva al Lecce), Gimenez nemmeno quello. Anche stasera Max insisterà con la coppia Rafa-Pulisic, nel tentativo che risultino di nuovo decisivi: a Leao non...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan e Juventus in cerca di gol: Allegri si affida a Leao, Spalletti dà fiducia a David

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