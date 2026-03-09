Maignan è glaciale Motorino Modric Leao non si vede

Maignan si distingue per freddezza e sicurezza tra i pali, mentre il motorino Modric si muove incessantemente a centrocampo. Leao appare poco coinvolto nel gioco offensivo, senza particolari spunti. Tomori si fa notare per una chiusura efficace su Barella all'inizio del match, dimostrando attenzione e rapidità. Maignan, nel ruolo di portiere, esce e imposta senza difficoltà, mantenendo la calma durante tutto il tempo.

MAIGNAN 6. Esce, imposta. Soprattutto, è di ghiaccio su Mkhitaryan. TOMORI 6,5. Inizia il derby chiudendo di gran carriera Barella. Bada al sodo, non senza qualche affondo convincente. Finale in trincea. DE WINTER 7. Si fa sentire subito, sia su Esposito che su Bonny. Strattona, contrasta, anticipa, esce pulito. Rare sbavature. PAVLOVIC 6.5. Cemento armato in marcatura. Per il resto costruisce senza correre rischi. SAELEMAEKERS 6. Dimarco non è un cliente facile. Risponde accentrandosi e svariando da par suo. Alza un pallone d’oro servitogli da Pulisic. FOFANA 6,5. La San Siro rossonera brontola su un colpo di tacco, per poi applaudirlo subito dopo per una chiusura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

