Milan-Juve | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

In vista del match tra Milan e Juventus allo stadio San Siro, molti tifosi si chiedono quale piattaforma scegliere per seguirlo in tv o streaming. La partita rappresenta uno scontro diretto per il terzo posto in classifica, con i bianconeri che, vincendo, potrebbero raggiungere i rossoneri e consolidare la qualificazione alla Champions League. Sono disponibili diverse opzioni di visione, tra cui Sky, Dazn e Now Tv.

Forse c'è meno in palio rispetto al passato, ma Milan-Juventus non è mai una partita banale: nella 34ª giornata, Allegri e Spalletti si sfidano per dare il colpo di grazia alla concorrenza nella volata per i primi quattro posti. I rossoneri, terzi, vincendo aggancerebbero il Napoli secondo, ma perdendo verrebbero agganciati (e superati in virtù dei risultati degli scontri diretti) dai bianconeri. Arbitro della sfida sarà Sozza, della sezione di Seregno. Un girone d'andata da scudetto cui ha fatto seguito uno di ritorno da metà classifica. Il Milan di Max Allegri è stabilmente nelle posizioni che valgono la qualificazione alla...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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