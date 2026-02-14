Inter-Juve Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Sabato sera alle 20.45, Inter e Juventus si sfidano a San Siro, e i tifosi si chiedono dove poter seguire la partita in diretta. La scelta tra Sky, Dazn o NOW può fare la differenza per chi vuole guardare la partita in streaming o in tv. La decisione di trasmettere l’evento sportivo dipende dai diritti televisivi e dalle offerte disponibili sulle diverse piattaforme. L’arbitro La Penna sarà il direttore di gara per questa importante sfida del campionato italiano.

A San Siro di gioca il derby d'Italia numero 186. Inter e Juve lottano per due obiettivi diversi: i nerazzurri sono in testa alla classifica, i bianconeri devono garantirsi il quarto posto per accedere alla prossima Champions League. La partita sarà diretta dall'arbitro La Penna: fischio d'inizio previsto alle 20,45. La sfida tra Inter e Juventus è quella tra i due migliori attacchi in questa Serie A (rispettivamente 57 e 41 gol); inoltre, queste sono le due squadre che hanno giocato più palloni in area avversaria (837 e 784), tentato più conclusioni in porta (151 e 146) e, dal punto di vista difensivo, hanno subito meno tiri nello specchio nel torneo in corso (63 e 64). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il match tra Juventus e Napoli è uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con un'importanza significativa per la classifica.

