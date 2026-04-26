Milan Juve LIVE | riscaldamento in corso

Al momento, le squadre di Milan e Juventus stanno scaldando i muscoli prima dell’inizio della partita valida per la 34ª giornata di Serie A 202526. La cronaca della partita sarà aggiornata in tempo reale, con sintesi, moviola, tabellino e risultato finale. I tifosi attendono con entusiasmo l’inizio di questa sfida tra due delle principali formazioni del campionato italiano.

di Marco Baridon Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Milan Juve 0-0: risultato e tabellino. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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