Parma Juve LIVE | riscaldamento in corso

Sta prendendo il via il riscaldamento prima di Parma-Juve, partita valida per la 23ª giornata di Serie A. Le squadre sono in campo, i giocatori si preparano mentre i tifosi sugli spalti si fanno sentire. Tra pochi minuti si comincerà a giocare e l’attenzione è tutta sulla sfida tra le due formazioni.

di Andrea Bargione Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 202526. La Juve continua il suo cammino verso i primi quattro posti in Serie A, e dopo la straordinaria vittoria contro il Napoli cerca continuità nel match esterno sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Parma Juve 0-0: risultato e tabellino. Parma: Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabe, Keita, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino.

