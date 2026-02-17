Galatasaray Juve LIVE | riscaldamento in corso

Il match tra Galatasaray e Juventus è iniziato questa sera a causa di un ritardo nel riscaldamento delle squadre. I giocatori stanno ora preparando il campo con molta energia, mentre i tifosi sugli spalti assistono in attesa di vedere quale squadra prenderà il vantaggio. La partita, valida per l’andata dei playoff di Champions League, promette già emozioni e colpi di scena.

di Marco Baridon Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l’andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Galatasaray Juve 0-0: risultato e tabellino. Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Galatasaray Juve LIVE: riscaldamento in corso Sassuolo Juve LIVE: riscaldamento in corsoSegui in tempo reale il riscaldamento delle squadre prima di Sassuolo-Juventus, partita valida per la 19ª giornata di Serie A 202526. Monaco Juve LIVE: riscaldamento in corsoQuesta sera si gioca la partita tra Monaco e Juventus, valida per l’ottava giornata della fase a gironi di Champions League. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Galatasaray - Juventus. Galatasaray-Juve diretta Champions League: segui l'andata dei playoff LIVELuciano Spalletti contro Victor Osimhen a Istanbul. I bianconeri alla ricerca di una vittoria importante: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Galatasaray-Juve: formazioni ufficiali playoff Champions, orario e dove vedere la partita in tv e streamingI bianconeri sfidano i turchi a Istanbul nel match d'andata: tutte le info, le scelte degli allenatori e come seguire la partita ... tuttosport.com #Yildiz carica la #Juventus in vista della sfida contro il #Galatasaray: dimenticata la sconfitta con l'#Inter, la squadra è pronta stasera a dare tutto per vincere. #Juventusnews24 facebook Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti e Weston McKennie sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray-Juve di Champions League. #juventusnews24 #Conferenzaspalletti #championsleague x.com