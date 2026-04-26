Milan Juve LIVE | riscaldamento finito a breve il fischio d’inizio

Le due squadre hanno concluso il riscaldamento e tra poco scatta il fischio d’inizio della partita valida per la 34ª giornata di Serie A. La gara tra Milan e Juventus si appresta ad avere inizio e le formazioni sono pronte. Seguono aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dell’incontro.

di Marco Baridon Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Milan Juve 0-0: risultato e tabellino. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve LIVE: riscaldamento finito, a breve il fischio d’inizio Notizie correlate Inter Juve LIVE: riscaldamento finito, a breve il fischio d’iniziodi Marco BaridonInter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Galatasaray Juve LIVE: riscaldamento finito, a breve il fischio d’inizioPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Juve, i tempi del rientro di Vlahovic: col Milan punta la panchina. E sul mercato...; Lo strano Milan-Juventus di Vlahovic tra presente e futuro: le voci sull'interesse rossonero, il recupero dall'infortunio e le ultime sul rinnovo; Milan-Juve, sfida tra campo e mercato: Vlahovic osservato speciale. Serie A, oggi Milan-Juve - La partita in direttaI rossoneri ospitano la squadra di Spalletti per uno scontro diretto che vale un bel pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. Segui la partita in diretta ... adnkronos.com Milan-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Milan-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale - facebook.com facebook #MilanJuve diretta: segui la sfida di oggi tra #Allegri e #Spalletti x.com