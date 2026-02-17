Galatasaray Juve LIVE | riscaldamento finito a breve il fischio d’inizio

Il match tra Galatasaray e Juventus si svolge oggi, dopo che il riscaldamento si è concluso e i giocatori sono pronti per entrare in campo. La partita, valida per la prima fase dei playoff di Champions League, si gioca a Istanbul davanti a un pubblico caldo e appassionato. I tifosi della squadra turca stanno già cantando sugli spalti, creando un’atmosfera elettrizzante.

di Andrea Bargione Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l'andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Galatasaray Juve 0-0: risultato e tabellino. Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen.