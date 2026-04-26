Milan Juve LIVE | le ultime di formazione verso il big match di San Siro

Alle ore 20:45 di questa sera si disputa a San Siro il match tra Milan e Juventus, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. La partita vede le formazioni schierate con i giocatori titolari e le eventuali assenze per infortuni o squalifiche. Durante il match vengono registrati episodi come gol, cartellini e sostituzioni, mentre le immagini della moviola analizzano i momenti più controversi. Al termine, viene stilato il risultato e riassunta la cronaca dell'incontro.

di Marco Baridon Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Milan Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Milan Juve: il pre-partita. Ore 10.30 – Mentre esplode il caso Rocchi, stasera la Juve è ospite del Milan a San Siro in una gara importantissima per la corsa alla Champions #MilanJuve in?? pic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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