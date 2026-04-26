In vista del prossimo incontro tra Milan e Juventus, le formazioni delle due squadre sono ancora in fase di definizione. Per entrambe, restano aperti due duelli tra i giocatori per un posto da titolare. La partita si giocherà a San Siro, con le formazioni che si stanno preparando nelle ultime ore, mantenendo ancora alcuni dubbi riguardo alle scelte definitive.

di Mauro Munno . Le ultimissime sulle scelte di Spalletti. La Juventus si presenterà a San Siro con un assetto tattico ormai definito: Luciano Spalletti orienterà i bianconeri secondo il collaudato 3-4-2-1. In porta prosegue il momento di Di Gregorio, che vince il duello con il rientrante Perin. La linea difensiva sarà composta dal terzetto d’acciaio Kalulu-Bremer-Kelly, incaricato di arginare le incursioni rossonere. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A centrocampo si registrano i dubbi maggiori. Se Thuram non dovesse garantire la tenuta fisica per i 90 minuti, sarà McKennie a fare coppia con Locatelli nel cuore della mediana.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Milan Juve: resistono due ballottaggi verso il big match di San Siro

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