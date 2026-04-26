Alle 20:45 si gioca a San Siro la partita tra Milan e Juventus, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526. Prima del calcio d'inizio, si sono fatte diverse speculazioni sulle formazioni scelte dal tecnico del Milan, mentre la Juventus ha annunciato alcune variazioni rispetto alle ultime partite. La cronaca del match sarà aggiornata in tempo reale, con sintesi, moviola e tabellino al termine dell'incontro.

di Marco Baridon Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Milan Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Milan Juve: il pre-partita. Ore 12.00 – In difensa è confermatissimo il terzetto composto da Kalulu, Bremer e Kelly Ore 11.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milan Juve LIVE: l’avvicinamento al match di San Siro, le ultime sulle scelte di Spalletti

Notizie correlate

Inter Juve LIVE: l’avvicinamento al derby d’Italia di San Siro, le ultime sulle possibili scelte di SpallettiCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Parma Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Tardini, le ultime sulle possibili scelte di Spallettidi Marco BaridonParma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Dove vedere Milan-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Milan-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingL'obiettivo Champions è lì a portata di mano per la Juve e uno degli ultimi scogli in questo finale di stagione è rappresentato dalla trasferta contro il Milan. Le due squadre sono divise soltanto da ... tuttosport.com

Dove vedere Milan-Juve in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Meazza, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A: le probabili scelte di Allegri e Spalletti ... corrieredellosport.it

I convocati di Spalletti per Milan Juve Tanti rientri e buone notizie - facebook.com facebook

È il giorno di Milan Juve Quale sarà il risultato finale secondo voi Ditecelo nei commenti x.com