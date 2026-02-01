Alle 20.45 il calcio torna al Tardini per Parma-Juve, una sfida importante della 23ª giornata di Serie A. Spalletti deve decidere se affidarsi ai titolari o rischiare qualche cambio, mentre i tifosi sperano in una vittoria che possa rilanciare le ambizioni dei gialloblù. La partita si prospetta intensa, con tante emozioni e qualche sorpresa possibile. Restate sintonizzati per tutte le novità in tempo reale.

Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 202526. La Juve continua il suo cammino verso i primi quattro posti in Serie A, e dopo la straordinaria vittoria contro il Napoli cerca continuità nel match esterno sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Parma Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Parma Juve: il pre-partita.

© Juventusnews24.com - Parma Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Tardini, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti

