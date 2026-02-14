Inter Juve LIVE | l’avvicinamento al derby d’Italia di San Siro le ultime sulle possibili scelte di Spalletti

L’Inter ha annunciato le formazioni ufficiali in vista del derby d’Italia contro la Juventus, che si giocherà a San Siro questa sera. Spalletti sta valutando alcune modifiche alla squadra, tra cui l’eventuale inserimento di nuovi giocatori in attacco. I tifosi sono già in fermento, aspettando di scoprire se ci saranno sorprese nella formazione iniziale.

di Marco Baridon Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d'Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena Inter Juve. Inter Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Inter Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Inter Juve: il pre-partita. Derby d'Italia Serie A 25ª giornata Inter Stadio San Siro 20:45 CET #InterJuve Inter-Juventus nella storia: il derby d'Italia della 25esima giornata è il secondo match con più incassi di sempre. Zero alibi: la linea di Chivu prima di Inter-Juve Cristian Chivu interviene sul tema arbitrale alla vigilia della sfida contro la Juventus, ma senza alimentare tensioni. "Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri… Io non vedo fantasmi."