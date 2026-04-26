Milan Juve LIVE | l’avvicinamento al match di San Siro le scelte di Spalletti

Si avvicina l’atteso incontro tra Milan e Juventus, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526, con le formazioni che si preparano a scendere in campo a San Siro. L’allenatore delle rossonere ha annunciato le scelte di formazione, mentre i tifosi attendono con entusiasmo il calcio d’inizio. La partita sarà seguita in tempo reale con sintesi, moviola, tabellino e risultato.

di Marco Baridon Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 202526. (inviato a San Siro) – Reduce da tre vittorie consecutive, la Juve si proietta al big match contro il Milan per blindare il quarto posto e sognare, chissà, qualcosa in più nelle prime posizioni di classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Milan Juve 0-0: risultato e tabellino. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Juve LIVE: l’avvicinamento al match di San Siro, le scelte di Spalletti Notizie correlate Milan Juve LIVE: l’avvicinamento al match di San Siro, le ultime sulle scelte di Spallettidi Marco BaridonMilan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato a... Inter Juve LIVE: l’avvicinamento al derby d’Italia di San Siro, le scelte di Spallettidi Marco BaridonInter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; Milan-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Milan-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Milan-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Diretta Milan Juventus | Streaming video tv: missione aggancio per Spalletti! (Serie A, oggi 26 aprile 2026)Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net Formazioni ufficiali Milan-Juve: Spalletti, la scelta su Yildiz per lo scontro Champions https://shorturl.at/LFE3f - facebook.com facebook #MilanJuve diretta: segui la sfida di oggi tra Allegri e Spalletti LIVE x.com