Inter Juve LIVE | l’avvicinamento al derby d’Italia di San Siro le scelte di Spalletti

L’Inter e la Juventus si preparano per il derby d’Italia a San Siro, dopo che Spalletti ha annunciato le formazioni ufficiali. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A, si gioca in un clima di grande attesa tra i tifosi. La squadra nerazzurra punta a riscattare le ultime sconfitte, mentre i bianconeri cercano di consolidare la loro posizione in classifica.
di Marco Baridon Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d’Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena Inter Juve. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Inter Juve 0-0: risultato e tabellino. Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu. A disp. Di Gennaro, J. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
L’Inter ha annunciato le formazioni ufficiali in vista del derby d’Italia contro la Juventus, che si giocherà a San Siro questa sera.
Napoli ha annunciato la formazione ufficiale per la partita di stasera, a causa di alcuni infortuni che hanno costretto Spalletti a variare le sue scelte.
Inter-Juve, diretta: risultato in tempo reale, formazioni, il derby d'Italia pre e post partitaNella notte più romantica dell’anno, quando le luci della città si accendono per celebrare l’amore, a San Siro va in scena un sentimento diverso. San Valentino si tinge di nerazzurro e bianconero, per ... tuttosport.com
LIVE Serie A, Inter-Juventus: segui la cronaca IN DIRETTAL'Inter di Chivu affronta la Juventus di Spalletti nel derby d'Italia di Serie A. Segui la cronaca del match con Interlive.it ... interlive.it
