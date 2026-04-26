Milan Juve la partenza dei bianconeri dalla Continassa | comincia la missione San Siro – VIDEO

Le squadre di calcio sono partite questa mattina dalla loro sede prima di raggiungere San Siro, dove si disputerà la partita tra Milan e Juventus. La gara è considerata importante per la classifica di entrambe le squadre in vista della corsa alla qualificazione in Champions League. I giocatori sono stati fotografati mentre lasciavano la sede in direzione dello stadio, dove si svolgerà l'incontro previsto per questa sera.

di Marco Baridon Milan Juve, la partenza dei bianconeri dalla Continassa: comincia la missione San Siro per un match che può dire molto nella corsa Champions. (inviato alla Continassa) – È ufficialmente scattata la missione milanese per la Juventus, attesa questa sera dal cruciale confronto di San Siro contro il Milan. Intorno alle ore 11:00, il pullman bianconero ha varcato i cancelli del JTC della Continassa per dirigersi verso il capoluogo lombardo. L’atmosfera all’interno del gruppo è di massima concentrazione: l’obiettivo è conquistare punti fondamentali per blindare definitivamente il piazzamento in Champions League, un traguardo vitale per le strategie future del club.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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