La Juventus ha lasciato la Continassa per affrontare l’Inter, dopo aver preparato la partita in allenamento questa mattina. La squadra si è mossa con determinazione, cercando di migliorare la propria posizione in classifica. I giocatori sono arrivati già carichi, pronti a sfidare i nerazzurri sul campo di San Siro.

Inter Juve, inizia la missione contro i nerazzurri per i bianconeri. La Vecchia Signora ha lasciato la Continassa in direzione Milano. La missione Inter per la Juventus è ufficialmente partita. I bianconeri hanno lasciato da poco la Continassa in direzione Milano per la sfida di questa sera contro i nerazzurri, con inizio alle ore 20:45. Ricordiamo che sull'autobus sono presenti McKennie e Conceicao, che hanno superato i rispettivi problemi fisici. Niente da fare, invece, per Thuram. Il centrocampista non è stato convocato, insieme a Vlahovic e Milik, dopo l'infortunio di ieri in allenamento.

© Juventusnews24.com - Inter Juve, inizia la missione contro i nerazzurri: i bianconeri sono partiti dalla Continassa – VIDEO

Mingueza Juve inizia a perdere quota, con i bianconeri che puntano su altri obiettivi.

