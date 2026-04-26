La partita tra Milan e Juventus non riguarda solo la qualificazione alla Champions League, ma ha anche un impatto economico importante. Viene stimato che il terzo posto in classifica in Serie A possa portare un incasso di circa 60 milioni di euro. La sfida tra le due squadre, quindi, assume un valore oltre quello sportivo, considerando le conseguenze finanziarie legate alla posizione in campionato.

Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Che cosa bisogna aspettarsi in vista dell’estate Mercato Juventus: Kim resta un obiettivo forte per la difesa, ma il suo arrivo è legato alla partenza di questo big. Svelato lo scenario per l’estate! Indagine arbitri Serie A, dopo Rocchi si autosospende anche Gervasoni: convocato il Comitato Nazionale! Sammarco post Verona Lecce: «Commessi diversi errori tecnici. Futuro? Mi auguro che la proprietà abbia un programma!» Mourinho ma che fai?...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan Juve, in palio non c’è solo la Champions: 60 milioni di motivi per vincere! L’incasso per il terzo posto

Juventus-Milan 2003: l’unica storica finale di Champions tutta italiana

Notizie correlate

Non solo i milioni della Champions: Milan e Juve, sapete quanto vale il terzo posto?Visto l'ampio margine di vantaggio sulle quinte, Milan-Juventus di domani sera a San Siro potrebbe rischiare di perdere un po' di interesse sul campo.

Milan Juve, ecco quanto vale il terzo posto: non solo i milioni della Champions. C’entrano i diritti tvdi Redazione JuventusNews24Milan Juve, ecco quanto vale il terzo posto: non solo i milioni della Champions.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Milan-Juve si gioca tutta la settimana… su Juventus Play!; Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; I giganti da podio. Allegri aspetta Spalletti a San Siro; Milan-Juve, San Siro verso il tutto esaurito. Gullit premiato nel prepartita.

Milan-Juventus oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioniMilan-Juventus è la partita che si gioca oggi alle 20:45 e mette in palio punti per la Champions e il secondo posto ... fanpage.it

Rocchi oscura Milan-Juve: le prime pagine dei principali quotidiani sportiviLa giornata di oggi doveva solamente essere dedicata all'attesa del big match della 34^ giornata, una partita mai banale e che quest'anno recupera l'antico fascino mettendo in ... milannews.it

Milan-Juve e gli obiettivi in comune: oggi la Champions, domani Vlahovic, Goretzka e Lewandowski x.com

Giallorossi a due lunghezze dalla zona Champions (in attesa di Milan-Juve) - facebook.com facebook