Juve Lazio i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

Da juventusnews24.com 8 feb 2026

Questa sera allo Juventus Stadium i pullman di Juventus e Lazio sono arrivati quasi contemporaneamente. I giocatori sono entrati subito nel tunnel, evitando il pubblico. La tensione tra le due squadre cresce in attesa del fischio d’inizio, mentre i tifosi si radunano già sugli spalti.

Juve Lazio, arrivati i due pullman all’impianto: ingresso diretto nel tunnel per i gruppi, sale la tensione per il fischio d’inizio. (Marco Baridon inviato allo Stadium) – L’attesa è finalmente terminata e l’atmosfera all’ Allianz Stadium  inizia a vibrare di quella tensione elettrica tipica delle grandi notti di calcio. A pochi minuti dal fischio d’inizio del big match di questa sera, la fase di avvicinamento alla gara ha vissuto il suo momento clou con l’arrivo dei mezzi delle due formazioni presso l’impianto torinese. I  pullman  che trasportano la  Juventus  e la  Lazio  hanno varcato i cancelli dello stadio, scortati dalle forze dell’ordine e accolti dal consueto mix di cori, bandiere e incitamenti da parte dei tifosi presenti nelle aree limitrofe, desiderosi di far sentire il proprio calore fin dai primi istanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

