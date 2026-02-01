Parma Juve | i pullman delle due squadre sono arrivati al Tardini | FOTO e VIDEO del pre-partita

Questa mattina, i pullman di Parma e Juventus sono arrivati al Tardini. Le due squadre sono giunte allo stadio con i propri mezzi ufficiali, mentre la tensione cresce in vista della partita di campionato. I tifosi si sono radunati fuori dall’impianto, aspettando l’inizio del match.

Parma Juve, le due squadre hanno raggiunto l’impianto emiliano a bordo dei propri mezzi ufficiali: cresce la tensione per la sfida di campionato. L’attesa sta per finire e l’atmosfera attorno allo Stadio Ennio Tardini si fa sempre più incandescente, vibrante di quella passione che solo le grandi sfide del calcio italiano sanno regalare ai propri appassionati. La marcia di avvicinamento al calcio d’inizio della sfida tra Parma e Juventus ha vissuto poco fa uno dei suoi momenti più significativi e carichi di adrenalina pura: l’arrivo delle squadre all’impianto. Come testimoniano le immagini FOTO e VIDEO raccolte direttamente sul posto, i pullman dei due club hanno varcato i cancelli dello stadio a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, portando finalmente i protagonisti nel cuore pulsante dell’evento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juve: i pullman delle due squadre sono arrivati al Tardini: FOTO e VIDEO del pre-partita Approfondimenti su Parma Juve Juve Cagliari, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita Juve Udinese, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Juventus-Parma, Vlahovic segna il 2-0 in contropiede su assist di Yildiz e chiude la partita Ultime notizie su Parma Juve Argomenti discussi: Parma-Juventus, scatta il piano sicurezza; Parma-Juventus, tutte le modifiche alla viabilità: dal parcheggio scambiatore Nord allo Stradone; Atalanta-Parma 4-0, Scamacca e Raspadori show a Bergamo; Juventus in partenza per Parma | il pullman ha lasciato la Continassa domani il match al Tardini – VIDEO. Parma-Juventus diretta Serie A: segui la partita di Cuesta contro Spalletti LIVEAl Tardini va in scena il match serale della domenica, valido per la 23ª giornata: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Parma Juve, la sfida della 23ª giornata sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, ecco come seguire la squadra di Spalletti nella trasferta emilianaParma Juve, la sfida della 23ª giornata sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, ecco come seguire la squadra di Spalletti nella trasferta emiliana La marcia in campionato della Juventus riprende con una ... juventusnews24.com Juventus. . Four goals, three points, one excellent away performance at #ParmaJuve in 2020 - facebook.com facebook Vigilia di Parma-Juve, Cuesta: "Faremo il possibile per portare punti a casa" (Video). E avrà a disposizione i tre nuovi acquisti x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.