Oggi alla Continassa si sono registrati aggiornamenti sui giocatori infortunati della Juventus in vista della partita di domenica contro il Milan. Adzic è tornato a svolgere parte dell’allenamento, mentre Yildiz, Thuram e Holm hanno continuato il lavoro individuale. La squadra si prepara quindi per la sfida di campionato, con alcuni atleti che hanno ripreso progressivamente il ritmo dopo i problemi fisici.

di Marco Baridon Infortunati Juve, si rivede Adzic. Gli aggiornamenti su Yildiz, Thuram e Holm in vista del match di domenica contro Milan. Le novità di oggi alla Continassa. La Juve ha svolto oggi una seduta di allenamento fondamentale per valutare le condizioni del gruppo in vista del big match di domenica sera a San Siro. Secondo quanto appreso da , il tecnico Luciano Spalletti deve fare i conti con diversi acciacchi fisici che condizionano le scelte tattiche. CONTINASSA JUVE LIVE Le notizie più confortevoli arrivano da Vasilije Adzic, che ha lavorato parzialmente con il resto dei compagni dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box per qualche tempo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve, si rivede Adzic. Gli aggiornamenti su Yildiz, Thuram e Holm in vista del Milan. Cos’è successo oggi alla Continassa

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