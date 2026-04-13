Durante la partita tra Milan e Udinese, i tifosi hanno notato diversi cambiamenti in campo. Modric è stato sostituito, mentre l’allenatore sembrava confuso durante alcune decisioni. Rabiot non è parso al meglio della forma e la squadra nel complesso ha mostrato difficoltà nel mantenere il ritmo. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti commenti tra gli spettatori.

Milan-Udinese, una partita difficile da analizzare per quanto riguarda i rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri ha giocato molto male dal primo all'ultimo minuto con l'atteggiamento negativo e passivo che fa storcere molto il naso (qui la nostra analisi). Con il pallone tra i piedi il Milan non ha creato pericoli, ma ha continuato a girare il pallone sulla trequarti dell'Udinese, pronta e brava a difendersi e ripartire. In difesa con il 4-3-3 il reparto non ci ha capito molto, anzi: De Winter e Pavlovic hanno fatto una fatica immensa cercando di coprire tanto campo alle spalle non riuscendoci in varie occasioni. Il Milan ha perso per 3-0, ma i gol dell'Udinese sarebbero potuti essere molto di più (qui le pagelle).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric sostituito, Allegri in confusione e Rabiot disattento: i segnali negativi dal Milan

Milan, Pellegatti: “Se andasse via Allegri possiamo salutare anche Modric, Rabiot e Maignan”Nelle ultime ore si è parlato molto di una possibile separazione tra Allegri e il Milan a fine stagione.

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