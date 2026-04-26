Milan-Juve Allegri sceglie i fedelissimi | torna Saelemaekers

A San Siro si prepara il calcio d'inizio di Milan-Juventus, incontro valido per la 34ª giornata di Serie A. L'allenatore dei rossoneri ha deciso di affidarsi ai giocatori di fiducia e ha reinserito in formazione Saelemaekers, che tornerà in campo dopo alcune assenze. La partita rappresenta l'evento conclusivo della giornata, con le squadre pronte ad affrontarsi sul campo.

Tutto pronto a San Siro per il fischio d’inizio di Milan-Juventus, il match che chiuderà ufficialmente la domenica della 34ª giornata di Serie A. Per una sfida che mette in palio punti pesanti in ottica Europa, Massimiliano Allegri ha deciso di non fare calcoli, affidandosi al “Milan delle grandi occasioni” e schierando l’undici che offre le maggiori garanzie tecniche e carismatiche. Tra i pali confermatissimo Maignan, protetto dal collaudato terzetto difensivo composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. La novità principale riguarda le corsie esterne del 3-5-2 rossonero: a destra si riprende il posto da titolare Saelemaekers, rimasto a riposo nel turno precedente contro il Verona, mentre sulla fascia sinistra agirà Estupinan.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan-Juve, Allegri sceglie i fedelissimi: torna Saelemaekers Notizie correlate Verso Milan-Juventus: torna Saelemaekers, le possibile scelte di AllegriQuest'oggi l'allenatore rossonero inizierà a fare ulteriori prove tattico, anche se la formazione titolare dovrebbe avercela già ben chiara:... Leggi anche: Milan-Como, le scelte di Allegri: torna Leao, Athekame insidia Saelemaekers Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive; I giganti da podio. Allegri aspetta Spalletti a San Siro; Ubaldo Pantani: Spalletti si perde le frasi, Allegri si arrabbia, io li imito. E una volta Max mi disse...; SportMediaset: Milan, un tabù da sfatare: pochi gol contro la Juve Video. Verso Milan-Juve, Allegri spiazza: la mossa tatticaEstupinan titolare in Milan-Juve: Allegri rilancia l'esterno sinistro al posto di Bartesaghi, reduce da prestazioni deludenti. Secondo Sky Sport, il ... spaziomilan.it Milan-Juve, le possibili scelte di Allegri: un titolare a rischioManca sempre meno al big match di San Siro tra Milan e Juventus. Poco più di 24 ore al fischio d’inizio, prefissato per le 20:45 di domani sera. Allegri scioglierà le ultime riserve domani, ma spunta ... spaziomilan.it È il giorno di Milan Juve Quale sarà il risultato finale secondo voi Ditecelo nei commenti x.com Milan-Juve è anche Ibra contro Chiellini: figure chiave in società, ma lo svedese è messo da parte - facebook.com facebook